Un enfrentamiento entre el ministro de Turismo Niels Olsen y la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, se registró durante una reunión del Consejo de Gobierno en la que participaban otras autoridades de Galápagos, el pasado 27 de julio de 2023.

En la sesión, Olsen exponía el plan de regulación hotelera y el Reglamento de Inversiones, mientras Uribe se mostraba en desacuerdo, sin plantear una mejora para el proyecto.

El Ministro le dijo que si habla de respecto, debería empezar con el ejemplo; ella respondió que no se refería necesariamente a él, a lo que respondió: "Pórtese seria alcaldesa". Uribe increpó: "A mí no me importa usted".

Lea más: Galápagos: el eterno debate entre la oferta turística y la conservación de la naturaleza

"Vamos a defender hasta las últimas consecuencias que este reglamento de inversiones no se dé", dijo Uribe.

Olsen y los delegados del Ejecutivo insistían en que lo importante era acordar un plan de trabajo para la elaboración del reglamento, por lo que podría ser perfectible.