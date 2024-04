El exfuncionario en el Gobierno de Guillermo Lasso se conectó a la sesión virtual de Fiscalización. La presidenta de la mesa, Pamela Aguirre , le indicó que no era el momento procesal para los alegatos, pues ese periodo ya pasó, pero aun así le dio la palabra.

El informe pasará al Pleno de la Asamblea y los legisladores decidirán si censuran o no políticamente a Santos Alvite. Se necesitarán 92 votos.

Santos Alvite dijo que su juicio político es nulo, ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causal. Esto, debido a que el 11 de diciembre de 2023 la Comisión de Fiscalización no calificó su proceso y por ello debía quedar archivado. "Y ese trámite no podía revivir", explicó.

E incluso añadió: "Expliqué con toda amplitud... No es problema mío la falta de energía eléctrica que estamos sufriendo. Y ahorita va a comenzar algo más grave. En mi tiempo se inició en octubre, hoy estamos en abril. (...) Estoy dispuesto a dar cualquier ayuda, información, consejo para que esta crisis se aminore".

Aguirre replicó que hubo un nuevo hecho y por ende una nueva calificación posterior y esa sí recibió luz verde, misma que "cuenta con todos los requisitos, y las etapas pertinentes".

Algunos de los asambleístas tuvieron problemas de conexión por los apagones, se quejaron.

El Exministro de Energía es señalado de incumplimiento de funciones por no ejecutar las acciones necesarias que eviten los apagones en Ecuador durante 2023 y que siguen en este año.

Luego del trámite de juicio político a Santos Alvite le sigue el del exministro del Interior, Juan Zapata; y después la de la fiscal Diana Salazar.

