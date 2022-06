Fiscalía informa que no ha recibido parte policial sobre la detención de Leonidas Iza

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ( Conaie ), Leonidas Iza , no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la institución no ha recibido algún parte policial sobre su detención.

El abogado Lenín Sarzosa, que forma parte del equipo jurídico de la Conaie y defiende a Iza, dijo desde los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la FGE, en Quito, que hasta las 05:00 se desconocía el paradero de su representado.

"No sabemos por qué está detenido porque no existe un parte policial. Acá no hay absolutamente nada. No existe fiscal a cargo ni parte policial", dijo el jurista a la agencia de noticias API.

"Es una detención ilegal y arbitraria. Exigimos saber por qué le detuvieron", acotó Sarzosa.