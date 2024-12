El debate vicepresidencial de cara a las elecciones 2025 se mantiene para el 12 de enero de 2025, desde las 20:00 hasta las 23:00 en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil.

Será el primer debate que se realice entre candidatos a la vicepresidencia en la historia del Ecuador. Se transmitirá por el canal TC Televisión.

La asistencia de los candidatos a la vicepresidencia no es obligatorio. Si los 16 postulantes acuden habrá dos bloques de intervención. Ocho ocuparán una hora y media y los ocho restantes otra hora y media. No obstante, no se confirma aún la presencia de todos.

Este es un evento que se impulsa desde la academia y sociedad civil, tras una propuesta de la consejera del CNE, Elena Nájera.

Los periodistas Fabricio Vela y Mónica Mendoza moderarán el encuentro electoral. ¿Quiénes son?