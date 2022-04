Excontralor Carlos Pólit enfrenta seis cargos ante la justicia Estadounidense

En el documento de acusación del Tribunal de Distrito Sur de Florida detalla que el excontralor Carlos Pólit enfrenta seis cargos por legalizar el dinero obtenido por los sobornos de Odebrecht, a través de cuentas bancarias, compras de bienes inmuebles y otros activos.

Para esto se detalla la participación de tres personas involucradas y que son descritas como: Co conspirador 1,que sería un familiar de Pólit; Co conspirador un ejecutivo de odebrecht entre 2010-2016 y el cual su descripción coincide con José Santos; Co conspirador 3 un empresario ecuatoriano.

Según la Justicia Estadounidense las operaciones se basaron en registrar compañías en la Florida a nombre de sus asociados; el documento también detalla transacciones entre ellas una del 22 de marzo de 2016 por 3.4 millones de dólares des la cuenta de una empresa intermediaria en Panamá a una en Florida.

Estos recursos habrían sido para la remodelación de una residencia de lujo en Coral Gables posteriormente la residencia se vendió en 4.1 millones de dólares, dinero que se cobró a nombre de Carlos Pólit.

En mayo de 2016 se registra la compra de un edificio de oficinas en Coral Gables por 2.3 millones de dólares a nombre de otra de la empresas creada en Florida.

Actualmente existen tres propiedades identificadas de Carlos Pólit en la Florida que de ser declarado culpable serán decomisadas por los Estados Unidos.