En pocos meses, de las elecciones anticipadas en Ecuador, saldrá un nuevo Presidente de la República que tendrá que enfrentar un desafío económico fiscal matizado por la llegada del Fenómeno de El Niño. Ante ese escenario, el candidato Yaku Pérez responde cómo enfrentará esos retos.

Una solución, según varios economistas, estaría en ajustar nuevamente el subsidio a combustibles que cada año le cuesta al país millones de dólares, más aún si gana la consulta popular que pretende dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní.

El candidato por la alianza Claro que se Puede, aseguró que, de ser presidente, eliminar los subsidios no estaría en los planes de su gobierno.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 2 de julio, el presidenciable dijo que hay otros métodos económicos para enfrentar al cambio climático sin necesidad de golpear a los sectores sociales.

En ese sentido, Pérez enfatizó que buscaría nuevos acercamientos con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo para apaciguar el déficit y enfrentar al fenómeno de El Niño. "Incluso, podríamos postergar el pago de la deuda externa, ahora es más importante salvar a nuestros conciudadanos que saldar cuentas con nuestros compañeros internacionales", dijo Pérez.

Para el candidato, el siguiente gobierno debería gestionar al menos $3 000 millones para enfrentar al fenómeno, que la CEPAL alertó podría ser igual o más grave que en los años de 1983 o 1997. Andrés Vergara, analista económico invitado al panel, dijo que Ecuador no tendría posibilidad para acceder a nuevas préstamos con más organismos internacionales, pues a la larga, el déficit incrementaría.

"Yaku Pérez propone lo común en todos los otros candidatos, aumentar la deuda. Pero no es posible, no se debería aumentar la deuda para progresar. En 2008 lo logramos y no se gastó un solo centavo", expuso Vergara.

