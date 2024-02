El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves, 8 de febrero, que el material militar ruso que Ecuador le entregue como parte de un acuerdo de renovación de equipamiento, será destinado para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

"Es un arreglo para transferir equipos al Gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión rusa a su territorio", señaló el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan.

También apuntó que este intercambio de equipamiento militar es "una decisión del Gobierno de Ecuador" con la que Estados Unidos está "muy contento, por estar apoyando a Ucrania en su esfuerzo de defender su territorio". Así lo sostuvo en una entrevista concedida a Teleamazonas.

Al ser preguntado por si ya se había efectuado esa entrega, Sullivan comentó que es algo que "todavía se está considerando dentro del Gobierno de Ecuador". Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró el 24 de enero que este intercambio ya estaba en trámite.

Sommerfeld dijo, además, que "no viola ninguna normativa, no es ilegal" porque "este equipamiento no está operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar".