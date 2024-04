Ecuador señala que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, como no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizarlos locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, como señala la Convención de Viena.

Ese acuerdo internacional también se refiere a que otros Estados no deben otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes.

Asimismo, Ecuador acusa a México que violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a los siguientes acuerdos: