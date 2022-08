Ecuador: cuatro problemas amenazan a la democracia, 43 años después

De allí que pa ra el catedrático de la Flacso, Simón Pachano, la situación nacional es muy preocupante porque no existen los canales adecuados para que la ciudadanía exprese sus necesidades y se ejerzan verdaderas políticas públicas.

Por ello, explica, las demandas sociales se acumulan de manera acelerada sin que estas desfoguen. La politóloga cuencana Grace Jiménez es consciente de ello, a la hora de señalar que mientras el Estado no solucione problemas elementales como el empleo o la educación de calidad, el narcotráfico asechará a las poblaciones más jóvenes y vulnerables del país.

A su juicio, hay un cúmulo de demandas no resueltas en la sociedad, ante la falta de un gobierno que no escucha y unas organizaciones como la Conaie que no se abren a realidades diversas, al punto de caer en la intransigencia.

Los panelistas concluyeron que en las elecciones de febrero próximo, para renovar alcaldías y prefecturas, se constatará la debilidad del sistema electoral y de los partidos políticos, al punto de que el narcotráfico podría penetrar en varias de las campañas.