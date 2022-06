Desconfianza entre familiares de periodistas asesinados de El Comercio tras anuncio de Lasso

Recordó que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, les ofreció ayudar y jamás cumplió. Lo mismo otras autoridades que ocuparon esa Cartera de Estado . “Nos han engañado y pisoteado”. También cuestionó el trabajo realizado por la Fiscalía ya que no hay rumbo en las investigaciones. Lo mismo con la Procuraduría .

Para Galo Ortega , papá de Javier, hubo falta de solidaridad por parte del Primer Mandatario debido a que tomó en cuenta “otras prioridades” y no el dolor de los parientes de las víctimas.

Desclasificación de la información

“Queremos que desclasifiquen la información. En el 2019 la CIDH lo recomendó y que se repare a las familias. Con relación lo que señaló el Jefe de Estado en CNN, mientras no lo mire, no le creo”, añadió Ortega. Contó que hace aproximadamente 10 meses dejaron una carta en la Corte Constitucional para que se desclasifique la información y no han tenido respuesta. Lo mismo en la Presidencia de la República.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, contó que se reunió con el presidente Lasso a finales de la campaña electoral, a inicios del pasado, y les ofreció una reunión para tratar el caso, pero esta jamás llegó a darse.

Luego hubo otros pronunciamientos públicos en los que se anunció que se iba a desclasificar los informes del caso. "Con siete ofrecimientos del Gobierno anterior y tres del actual, se crea un escenario de escepticismo e incredulidad. Las palabras sin acción se quedan en eso y se las lleva el viento", expresó Rivas a Ecuavisa.com.

Acotó que el Gobierno de Lenín Moreno les mintió al decirles que estaban negociando el rescate de los periodistas y eso jamás se hizo. "Hubo falencias del Estado y es lo que trae mucha cola a escala nacional e internacional para las futuras demandas".