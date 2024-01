Ante esta situación, Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y lanzó un mensaje claro: "No negociaremos con terroristas".

Me alegra. Es alentador ver que la comunidad internacional está realmente prestando atención a lo que está sucediendo aquí porque creo que le afecta a todo el mundo. Los narcoterroristas tienen operaciones aquí, en Europa, en Estados Unidos, y creo que necesitamos resolver el problema desde la raíz. Y la raíz del problema está aquí, en el origen.

Ha sido una semana difícil, pero han sido años muy difíciles. Solo en el último año hubo 7.200 asesinatos. Ecuador está en un estado de guerra. Ya en el pasado han sido utilizadas tácticas de mano dura y no han funcionado. ¿Como puede estar seguro de que esta vez será diferente?

No creo que las tácticas de mano dura hayan funcionado especialmente en este país en los últimos doce años porque no han sido realmente duras. Se aplicaron sin una planificación y de manera temporal. Lo que estamos tratando de establecer en Ecuador es un nuevo sistema de seguridad que nos permita tener puertos seguros y controlar las fronteras de un modo diferente.

Nuestro sistema penitenciario también tendrá cambios reales que no han ocurrido en la última década. Ahora es el momento de tomar el control, ahora es el momento de resolver el problema de seguridad y comenzar a crecer como nación para darle oportunidades a los jóvenes.

Lo es. En los últimos años, los gobiernos no han asumido toda la responsabilidad del tema de seguridad y tenemos que establecer la verdad. La verdad es que hay un conflicto armado a nivel local. Hay milicias no convencionales, fuertemente armadas, muy bien organizadas y con mucho dinero. Tenemos que combinar dos cosas. Primero, seguridad para los negocios, para la educación, para la población en general y, en el lado económico, darle oportunidades a los jóvenes que terminan integrando esas milicias cometiendo crímenes y haciendo cosas horribles. Tiene que ser simultáneo.

Muchas veces lo que se ve es el palo, pero no llega lo segundo, que es la genuina rehabilitación de barrios en ciudades como Quito y Guayaquil.

Actualmente hay 178 rehenes en prisiones en todo el país. Usted dice que no negociará con grupos armados, ¿Qué va a hacer para tratar de liberar a estas personas?

No puedo dar detalles exactos de lo que vamos a hacer, pero estamos en comunicación constante con las fuerzas armadas y con la policía. Hemos establecido protocolos de seguridad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traer a esas personas a casa lo antes posible (…)

No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Y ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, y ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son sólo víctimas del sistema.

Tenemos un exceso de población penitenciaria de alrededor de 3.000 personas. El sistema no está equipado para esa cantidad de gente.

No puedes tener a una persona que cruzó una luz roja al lado de otro que violó a cinco mujeres o mató a tres. Es fundamental tener una correcta segmentación, separando a la gente según los crímenes que han cometido. También tienen que estar lejos de las zonas donde cometieron esos crímenes porque los líderes de los grupos terroristas tienen sus familias, sus milicias, sus operaciones, a pocas cuadras de la cárcel. No podemos seguir con un sistema como ese, claramente no ha funcionado y tenemos que cambiarlo.