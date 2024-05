La Corte Constitucional declara inconstitucional el estado de excepción decretado en cinco provincias de la Costa

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de estado de excepción suscrito por el presidente Daniel Noboa el 30 de abril en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena para movilizar militares a esas provincias.

El abogado constitucionalista, José Chalco, explicó que ahora este estado de excepción "no tiene vigencia en la zona territorial donde se pretendió establecer".

El Pleno de la Corte Constitucional tomó esta decisión con mayoría, quienes coincidieron en que el Presidente no justificó la configuración de la causal de conflicto armado interno. Además de que consideran que no se justifica cómo la violencia que argumenta el Gobierno no puede ser combatida con el régimen constitucional ordinario.

Hubo dos votos salvados de los jueces Carmen Corral y Teresa Nuques.

