Aún con resultados oficiales preliminares, pero con una tendencia casi irreversible, en nueve de las once preguntas que planteó el Gobierno los ecuatorianos contestaron SÍ. Mientras que, en las interrogantes relacionadas al trabajo por horas y el arbitraje internacional , el NO se impone.

La analista política y docente universitaria Caroline Ávila coincide con Febres-Cordero, pero resalta que los resultados no significan un SÍ a Noboa. "Se trató de un SÍ a las Fuerzas Armadas en las calles, se trató de un SÍ a las Fuerzas Armadas como única alternativa de seguridad" , dijo la catedrática en una entrevista con Ecuavisa.com .

Subraya que el Gobierno de Noboa arrancó con popularidad alta porque apuntó contra la espiral de violencia que agobia a la población ecuatoriana, pero los robos , las masacres y los asesinatos -incluso de personal judicial, agentes y políticos- no han cesado.

Por otra parte, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre las derrotas en las preguntas en las que gana el NO. En el tema sobre el arbitraje internacional, el NO obtiene el 65,15 % de los votos. Y en la interrogante sobre el trabajo por horas, el 69,44 % de la población rechazó la iniciativa.

"Se escucharon a los únicos que hicieron campaña en estas dos preguntas", menciona Ávila.

De su lado, Febres Cordero critica cómo el Gobierno intentó en los últimos días de campaña zafarze de la autoría de esas preguntas.