Consulta Popular 2024: Construye presentará proyectos de seguridad en la Asamblea para agilizar su tratamiento

Para María Paula Romo , exministra de Gobierno, la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa es "inútil" . Para ella, no servirá para los fines que el Mandatario persigue, y que Construye comparte, con respecto a la seguridad .

Tratar la extradición de delincuentes es una de las propuestas de Construye para la consulta popular. "Las cabezas criminales temen a la cárcel en otros países. No le temen al sistema ni a las cárceles ecuatorianas", señaló Romo.

La exfuncionaria pública también se refirió a los recientes comentarios del presidente Daniel Noboa. Aseguró que no lo conoce personalmente, pero que considera que no se trata de un tema personal.

Sostuvo que Noboa cometió varias imprecisiones al referirse a ella y al movimiento político, al llamarlo "Destruye". Y le explicó uno de sus principales cuestionamientos: "el general Ramírez fue nombrado un año después de que dejé el Ministerio de Gobierno".

Reprochó que use adjetivos que utiliza el correísmo y dijo que espera "sea un error". Sin embargo, aseguro que la posición del movimiento no es de boicot. "Ojalá no se encuentre el Presidente más adelante con que ese es el comportamiento de sus aliados".

Mire la entrevista completa en el video de arriba.