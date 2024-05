En eso coincide el abogado Pablo Encalada . "Y el tercer candidato a presidir la Judicatura, a quien no conozco, peor. Puede ser brillante, pero no puede tener una vinculación política tan directa con el Ejecutivo. Principio básico de división de poderes. Mal, muy mal la Corte Nacional", comentó.

En la Judicatura hay un vacío con el vocal que viene de la fuente de la Asamblea, después de que el 29 de febrero el Pleno decidiera la censura de Fausto Murillo en un juicio político. Su alterna, Elcy Celi, renunció.

Esa destitución fue vista en su momento como un cálculo político. Así lo explica Peñaherrera.

“En el tema de la Asamblea está conformada por entes políticos, por grupos políticos, obviamente existen negociaciones en torno a eso. La decisión de haber cesado en funciones a Fausto Murillo no tenía desde ningún punto de vista un sustento jurídico, fue una decisión política. La renuncia de Elcy Celi yo me atrevo a decir que fue de carácter político. Entonces lo que correspondería en la Asamblea Nacional es una negociación política para designar a aquellos que los van a suplir”.

Henry Kronfle, presidente del Legislativo, debe enviar ternas para los reemplazos de Murillo y Celi. Antes debe consultarlo con el Pleno, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Peñaherra analiza que es probable que esos nombres terminen respondiendo a una o varias tiendas políticas. “No es aventurado decirlo, lo que se buscará seguramente es que esté alienado a grupos políticos de poder".

No lo ve así el asambleísta Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC).

"No puede ser bajo ningún concepto una terna partidista, ni puede integrarla nadie quien tenga afinidad o militancia, yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro, no hemos discutido nombres, el Presidente (Kronfle) no nos ha remitido ese particular", dijo a Ecuavisa.com el 21 de mayo, antes de que el Legislativo dejara de trabajar por los preparativos del Informe a la Nación.

Agregó que desde el PSC no van a tener ninguna injerencia política en la terna.

Jorge Peñafiel, de Construye, explicó que hasta el 21 de mayo el tema de la ternas no se ha puesto en el orden del día, por lo que están a la espera de que se conozcan los nombres en los próximos días.

