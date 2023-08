🗳️ #Elecciones2023 | Otto Sonnenholzner sufragó en el colegio 28 de Mayo en #Guayaquil . Junto a su esposa y bajo estricta seguridad, el candidato presidencial cumplió con su deber. Al salir, compartió su motivación: "No por vanidad, sino para transformar la realidad de nuestro... pic.twitter.com/e7FBRkaVba

"Estamos viviendo una crisis de inseguridad muy grande. La sufrí ayer en carne propia con mi hijas y mi esposa. No hay derecho a que nadie, menos aún un niño, tenga que vivir una situación así", expresó.

Yaku Pérez votó en la parroquia Tarqui, en el sur de Cuenca, y dijo que no contempla un escenario en el que él no esté en segunda vuelta. Además subrayó que no es hijo "del papito rico como el (candidato) actual".