Canciller de Honduras: "Relación con Ecuador se normalizará cuando lo haga la situación de Glas"

El canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró este lunes 13 de mayo en una entrevista con EFE que las relaciones de su país con Ecuador no se normalizarán hasta que "no se vuelva a las condiciones iniciales del regreso del señor (Jorge) Glas a la Embajada de México", ya que no se puede permitir que se violente el derecho internacional.

Reina consideró que las actuaciones de Ecuador con respecto a Glas suponen abrir "una puerta de muchas dificultades" para el resto del mundo.

