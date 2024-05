Dijo que la tesis de Ecuador en La Haya se respaldó en mucha jurisprudencia y casos emblemáticos. ¿Hubo vacíos en la aargumentación mexicana? El diplomático expresó que esta se basó en mostrar los eventos que ocurrieron, el pasado 5 de abril, pero no explicó las causas. "Nosotros expusimos los antecedentes".

Dijo que las medidas cautelares se plantean solo cuando hay amenazas o riesgos , pero se demostró que eso no existe. Además, no se volverá a repetir un episodio similar cuando se irrumpió en la Embajada mexicana para sacar al exvicepresidente Jorge Glas, pues se trató de una situación excepcional. A su juicio, Ecuador demostró que se han ofrecido garantías a México, de forma voluntaria, y de conformidad con la Convención de Viena . Asimismo, Terán reiteró a la Corte Internacional , el pasado 19 de abril, las garantías que engloban los pedidos de medidas cautelares que solicitó México.

Además, Ecuador está dispuesto a sentarse a conversar con las autoridades mexicanas, de manera directa, para solucionar el impasse diplomático, "pero como ha dicho el presidente (Daniel Noboa Azín), la justicia no es negociable. Eso es algo que lo tenemos muy claro". "México pretende que les devolvamos al asilado (Jorge Glas), pero eso no es posible, porque a esa persona se le concedió el asilo ilícitamente. Está sentenciada en dos ocasiones y hay un proceso en curso" en un caso muy grave relacionado con corrupción.

La Haya tomará primero una decisión respecto a las medidas cautelares -según el diplomático- y eso tomará apoximadamente dos o tres semanas. La siguiente instancia para la presentación de la memoria y la contramemoria se demorará unos seis o siete meses.

Dijo que no hay diálogos en la actualidad con el país cuyo presidente es Andrés Manuel López Obrador, pero lo que más sorprende a Ecuador es que México afirma haber agotado todos los canales de diálogo y no ha sido así. Recordó que México no estuvo presente en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en Washington. Tampoco han tenido notificaciones de algún acercamiento de esa nación.

