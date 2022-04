Ucrania revela imágenes de "una masacre" en Bucha; Europa y EE.UU. dicen que Putin comete "crímenes de guerra"

Frente a esto, Kiev quiere que Occidente dé un paso más y apruebe "sanciones masivas".

"Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?", dijo por su parte el negociador ucraniano, Mijail Polodiak.