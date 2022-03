Trasplante de médula ósea salva la vida a niño mexicano

Un niño indígena de Quintana Roo, en el sureste de México, diagnosticado con leucemia linfoblástica recibió una nueva oportunidad de vida gracias al trasplante de médula ósea que le realizaron especialistas en el Hospital Dr. José Eleuterio González de la Universidad de Nuevo León.

El pequeño de cuatro años recibió el primer trasplante de células hematopoyéticas entre mexicanos no relacionados (sin vínculo familiar) hace más de 100 días y está "en franca recuperación", explica a EFE Amaro Sánchez Larrayoza, enlace con Centros de Trasplante de Be The Match Latinoamérica.

“Es un gran caso de éxito, porque el pequeño paciente ya está haciendo su vida normal y podrá cumplir sus sueños gracias al equipo médico y directivos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) que se puso en contacto con Be The Match México”, comparte.

La historia comenzó en 2021 cuando la familia del niño que vive en una comunidad indígena lo llevó al Hospital General de Chetumal, donde el panorama pintaba mal: un diagnóstico de leucemia linfoblástica, pocos recursos y ningún familiar compatible para donar su médula ósea.

Sin embargo, la unión entre AMANC Quintana Roo, equipos médicos y Be The Match —que emprendió la búsqueda de un donador no relacionado, ya que en ningún miembro de la familia se encontró compatibilidad genética—, hizo posible el trasplante de células hematopoyéticas.

Be The Match México facilitó la búsqueda de un donador compatible para el niño y se hizo cargo de las pruebas de HLA, que evalúa unas proteínas llamadas antígenos leucocitarios humanos, por sus siglas en inglés, ya que por el alto costo representaba un gran reto para el paciente y su familia.

El niño de Quintana Roo recibió dos becas, una de 1 000 dólares para las pruebas HLA y otra de 20 000 dólares para cubrir los gastos operativos del trasplante de células hematopoyéticas o médula ósea, que hoy por hoy “es una alternativa de tratamiento para salvar miles de vidas en el mundo”, dice Sánchez Larrayoza.

Revela que desde hace un lustro Be The Match busca donadores para pacientes mexicanos con familiares no compatibles, “las células madres pueden venir de España, Estados Unidos, Francia, Israel, Brasil, Argentina o de cualquier parte del planeta”.

El 20 % de los casos indican que los pacientes no tienen familiares compatibles “y hay que encontrarlos”.

En el caso del pequeño de Quintana Roo, “sino hubiéramos tenido un donador, hubiera sido letal”.

Urge acabar con tabús

El tema de la donación de médula ósea en México está cargado de miedos, tabús y prejuicios, “piensan que es doloroso, complicado, que te clavarán agujas en la espalda y no hay nada de eso, es como ir a donar sangre”, dice el directivo.