Paraguay: La desesperada búsqueda de oxígeno para un paciente de COVID-19

Los expertos señalan que los países afectados están siendo golpeados más fuertemente porque no cuentan con la infraestructura para producir oxígeno y su acceso a las vacunas contra la covid-19 es limitado, si no nulo, mientras el número de casos va en aumento.

Every Breath Counts (Toda respiración cuenta), una coalición mundial de activistas de la salud que aboga por mejoras en el suministro de oxígeno a países de bajos y medianos recursos, ha producido una lista que registra el crecimiento acelerado de la demanda de oxígeno, qué países están en riesgo y cuáles actualmente atraviesan una escasez.

FUENTE: Every Breath Counts (hasta el 15 de junio de 2021)

"La necesidad de oxígeno de estos países es grande y urgente. Es una crisis creciente", dijo Jessica Winn, de la organización Save the Children, al respecto.

No hay cifras oficiales de cuántas muertes "evitables" se atribuirían a esto, pero de acuerdo un estudio publicado en la revista The Lancet, la mitad de los pacientes con covid-19 que murieron en 64 hospitales de 10 países africanos no recibieron oxígeno.