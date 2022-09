Que lo sagrado no sea de apoyo al poder

El papa instó a los líderes religiosos a "purificarse" de la tentación de "sentirse justos y de no tener nada que aprender de los demás". "Liberémonos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo", agregó.

"No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. ¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad!", enfatizó.

Un mensaje que el papa lanzó en un congreso en el que se preveía la presencia del patriarca ortodoxo ruso Cirilo, que ha justificado en numerosas ocasiones la guerra y la invasión de Ucrania.

Se esperaba una reunión del papa con el jerarca de la Iglesia ortodoxa rusa, que habría sido importante en el intento de mediar para detener la guerra, pero finalmente Cirilo no acudió al congreso sin dar explicaciones.