Pandora Papers: Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias y otras celebridades que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales

Los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero, no solo salpica a empresarios, políticos y líderes mundiales, sino también a celebridades.

Julio Iglesias

El cantante no se ha pronunciado recientemente al respecto, pero en 2015 le dijo al periodista español Jordi Évole: "Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo; donde canto, pago mis impuestos".

Según su representante, Juan Velasco, el músico no tiene domicilio fiscal en España desde 1978.

Shakira

La cantante colombiana Shakira, de 44 años, es dueña de tres empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Miguel Bosé

Elton John y Ringo Starr

Richard Starkey​​ (Ringo Starr) habría creado dos compañías en Bahamas que fueron usadas para adquirir propiedades inmobiliarias, entre ellas una "vivienda particular" en Los Ángeles.

Los representantes de los artistas británicos no contestaron a las preguntas del ICIJ.

Ángel di María y Javier Mascherano

Sunpex Corporation Inc canalizó ingresos publicitarios de marcas como Adidas y Coca-Cola y gestionó inversiones en activos financieros. Tiene un único accionista: Di María.

El entorno del jugador explicó que usó la empresa panameña por una "recomendación" que en 2009 le hizo su contable, y que el futbolista "no sabía que esa recomendación no era razonable para las autoridades españolas".

Pep Guardiola

En total, Guardiola regularizó en 2012 más de medio millón de dólares. Hasta entonces, el exfutbolista de 50 años no había declarado ninguno de los fondos que tenía en la cuenta de Andorra.

Guardiola también consta en un documento del bufete Alcogal como apoderado de una sociedad panameña, Repox Investments, creada en 2007. Orobitg dijo que Repox nada tiene que ver con intereses económicos de Guardiola en Panamá y que esa sociedad no tuvo actividad.

El deportista no ha hecho declaraciones recientes pero en 2015 dijo en una entrevista lo siguiente: "He pagado mis impuestos desde el primer día hasta el último, cosa que muchos partidos políticos no pueden decir".