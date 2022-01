Muere en prisión el millonario Robert Durst, condenado por matar a su mejor amiga hace 22 años

Lewis precisó que la muerte fue por "causas naturales" y dijo que Durst padecía cáncer de vejiga, además de otras enfermedades.

Asesino convicto

Durst fue arrestado en 2015 tras protagonizar una serie documental de crimen en la cadena HBO llamada The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ("La maldición: la vida y muertes de Robert Durst") en la que, en un aparente descuido, se le escuchaba murmurar cómo reconocía los asesinatos.