Las grandes empresas de EE.UU. que más dinero ganaron con la guerra en Afganistán

Los contratistas se encargaban de un sinfín de servicios que iban desde limpiar o cocinar para las tropas hasta la operación de sofisticados equipos militares.

"Como había mucho trabajo por hacer, eso significaba que los contratistas cargaban el combustible en los aviones, conducían los camiones, cocinaban, limpiaban, pilotaban helicópteros y transportaban todo tipo de equipos y materiales. También construían bases militares, aeropuertos, pistas de aterrizaje, etc...", agrega.

Las cinco empresas que más facturaron

Aunque no existe un ránking oficial que muestre cuáles fueron las compañías más beneficiadas, la profesora Heidi Peltier, directora del proyecto "20 años de guerra" de la Universidad de Boston -que forma parte del proyecto Cost of War-, compartió con BBC Mundo sus estimaciones aún no publicadas.