La nueva vía legal para que los venezolanos entren a EE.UU.

Tras llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador, Washington anunció que los venezolanos que crucen la frontera a pie o nadando serán devueltos inmediatamente a México, una medida que entró en vigor el mismo miércoles.

Joshua Rubin, un programador informático de Nueva York y fundador del grupo defensor de migrantes Witness at the Border, asegura que los abogados de su organización tienen sentimientos encontrados sobre el plan.

"Las personas desesperadas necesitan ayuda y no ser utilizadas como peones en una rivalidad política", le dice Rubin a BBC Mundo.

Las inexistentes relaciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro volvieron casi imposible la aplicación del Título 42 a los migrantes procedentes de Venezuela, quienes gozaban de libertad condicional humanitaria, lo que les permitía quedarse para tramitar una solicitud de asilo en el país norteamericano y no eran deportados.

Pero ya no podrán pedir asilo tras cruzar ilegalmente la frontera, según el nuevo plan de la administración Biden.

Joshua Rubin, del grupo Witness at the Border, critica el plan porque, según defiende, la "gran mayoría" de los venezolanos a los que se dirige el plan "son solicitantes de asilo y no inmigrantes en situación irregular".