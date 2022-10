Guerra Rusia - Ucrania: 10 sitios de tortura en Izium

La tortura rusa en Izium fue arbitraria, generalizada y absolutamente rutinaria tanto para los civiles como para los soldados en toda la ciudad, según una investigación de The Associated Press. Si bien la tortura también fue evidente en Bucha , ese devastado suburbio de Kiev sólo estuvo ocupado durante un mes. Izium sirvió como centro para los soldados rusos por casi siete meses, durante los cuales establecieron sitios de tortura en todas partes.

NO HAY LUGAR SEGURO

No sabía nada que pudiera ayudarlos. Entonces lo liberaron nuevamente, y otra vez buscó refugio con los monjes. No tenía a donde ir.

GRITOS EN LA NOCHE

También fue en la primavera cuando los rusos buscaron por primera vez a Mykola Mosyakyn. Condujeron por caminos de tierra llenos de baches hasta que llegaron a la cabaña cercada del soldado ucraniano. Mosyakyn, de 38 años, se había alistado después de que comenzara la guerra, aunque no en la misma unidad que Kotsar.

Lo arrojaron a un pozo con agua estancada, lo esposaron y lo colgaron de las ataduras hasta que se le entumeció la piel. Esperaron en vano a que hablara, y lo intentaron de nuevo.

“Me golpearon con palos. Me pegaron con las manos, me patearon, apagaron cigarrillos en mí, pusieron fósforos encendidos en mí”, relató. “Dijeron: ‘Baila’, pero no bailé. Así que me dispararon en los pies”.

A los tres días lo dejaron cerca del hospital con la orden: “Di que tuviste un accidente”.

Al menos otros dos hombres del vecindario de Mosyakyn, un padre e hijo, ambos civiles, fueron secuestrados al mismo tiempo. El padre habla en susurro de sus dos semanas en la celda del sótano, y mira al suelo. Su hijo adulto se rehúsa a hablar de ello por completo.

Esa familia, junto con otro hombre que también fue torturado en la celda del sótano al este de Izium, hablaron bajo condición de anonimato. Le aterra que los rusos regresen.

Mosyakyn fue capturado nuevamente por una unidad rusa diferente sólo unos días después. Esta vez se encontró en la Escuela No. 2, sujeto a palizas rutinarias junto con otros ucranianos. Los periodistas de la AP encontraron una chaqueta de soldado ucraniano desechada en la misma celda azul que describió a detalle. La escuela también funcionó como base y hospital de campaña para los soldados rusos, y al menos dos civiles ucranianos detenidos allí murieron.

Pero los soldados volvieron a liberar a Mosyakyn. Hasta hoy, no sabe por qué.

Tampoco entiende por qué lo soltaron sólo para recapturarlo unos días después y llevarlo al estacionamiento abarrotado de una clínica médica cerca de las vías del tren. Más de una docena de otros ucranianos estaban encarcelados con él —soldados y civiles. Dos estacionamientos eran para hombres, uno para mujeres, y uno más grande —el único con una ventana— para soldados rusos.

Las mujeres fueron retenidas en el estacionamiento más cercano al cuartel de los soldados. Sus gritos llegaban en la noche, según Mosyakyn y Kotsar, quienes estuvieron detenidos en la clínica en diferentes momentos. Funcionarios de inteligencia ucranianos dijeron que las mujeres fueron violadas regularmente.

Para los hombres, la Sala 6 era para electrocutarlos. La Sala 9 para tortura con agua, dijo Mosyakyn. Describió cómo le cubrieron la cara con un costal de tela y le vertieron agua de una tetera para imitar la sensación de ahogamiento. También le conectaron los dedos de los pies a la electricidad y le dieron descargas con electrodos en los oídos.

Fue aquí donde Mosyakyn vio a soldados rusos sacar a rastras los cuerpos sin vida de dos civiles a los que habían torturado hasta la muerte, ambos del barrio Gonkharovka de Izium.

Kotsar fue llevado a la clínica en julio y recibió un tratamiento ligeramente diferente, que involucró una máscara de gas de la era soviética y electrodos en las piernas. Los periodistas de la AP también encontraron máscaras de gas en dos escuelas.

Para cuando llegó Kotsar, la gente llevaba allí de 12 a 16 días. Le dijeron que tenían fracturados los brazos y las piernas, y que habían sacado a algunas personas para fusilarlas. Juró que, si sobrevivía, nunca permitiría que lo capturaran otra vez.

Lo liberaron después de un par de semanas. Ansiaba ver rostros familiares y personas que no quisieran hacerle daño. Regresó con los monjes.

“Cuando salí, todo estaba verde. Fue muy, muy extraño porque no había habido nada de color”, dijo. “Todo era maravilloso, muy brillante”.