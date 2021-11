Experto alerta del daño para Latinoamérica de los subsidios a la pesca

La recuperación del ecosistema marino de Latinoamérica depende de los límites a los millonarios subsidios a la pesca intensiva de las flotas extranjeras, principalmente asiáticas y europeas, según explicó a Efe el experto de la ONG The Pew Charitable Trusts Ernesto Fernández Monge.

Dichos subsidios se someterán a debate a finales de este mes en una reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según Fernández Monge, experto del programa para la reducción de las subvenciones dañinas a la pesca de The Pew Charitable Trusts, aunque hay "buenas perspectivas" para que la OMC ponga fin a 20 años de negociaciones y llegue a un consenso sobre la sobrepesca durante la 12 Conferencia Ministerial de la organización la semana del 30 de noviembre en Suiza, algunos países podrían poner trabas.

"China y sobre todo los países que son grandes subsidiadores como estados miembros de la Unión Europea, Japón, Corea (del Sur) y muchos de los países asiáticos no están conformes con algunas disciplinas, sobre todo con las de alta mar, y están presionando para que haya flexibilidad para poder seguir dando subsidios a sus cuotas extranjeras. Y ahí es donde está el problema con América Latina", señaló Fernández Monge.

La OMS busca prohibir las ayudas que cada Gobierno da a su industria pesquera que amparan prácticas ilegales o la sobrepesca, algo que amenaza la conservación del medio marino.

Para mostrar el poder que los subsidios de los Gobiernos tienen en la industria pesquera global en altamar, Fernández apuntó a un estudio que Enric Sala y Rashid Sumaila publicaron en 2018, el cual establece que si se eliminan los subsidios, un 54 % de las flotas dejaría de faenar porque ya no sería rentable para ellos.

La eliminación de subsidios dañinos tendría varios efectos. Por un lado los países miembros pasarían a apostar por subsidios beneficiosos, los que van destinados a mejorar la sostenibilidad de los recursos que hay en los ecosistemas marinos. Al mismo tiempo ayudaría a crear más igualdad a la hora de pescar y frenaría la sobrepesca que ejercen las grandes potencias.

EFECTOS EN LATINOAMÉRICA

Con ayuda de la ONG The Pew Charitable Trusts, la Universidad de California en Santa Bárbara desarrolló una metodología para ver el impacto de las flotas extranjeras en zonas de alta mar y descubrió que en 2018, sólo en Argentina, 180 barcos de China, Corea del Sur, Taiwán y España pasaron 84.000 horas faenando.

"Esto es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a alrededor de 92 millones de dólares en subvenciones dañinas", recalcó el experto, que formó parte de la misión de Costa Rica ante la OMC.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, lo que equivale a la cuarta parte de la producción anual mundial.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aproximadamente 2,3 millones de latinoamericanos participan en la actividad de la pesca.

Sin embargo, los países de la región casi no ofrecen subsidios dañinos para la pesca. "Tomando en cuenta cifras oficiales, Argentina casi no da subsidios, Ecuador casi no da subsidios dañinos. Si eso lo comparamos con los 92 millones de dólares que se dan a estos barcos que pescan en Argentina entonces vemos que hay una gran desigualdad", recalcó el experto. EFE