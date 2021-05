El presidente del partido de López Obrador es retenido por un grupo armado en el noreste de México

Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que gobierna en México, ha denunciado haber sido retenido por un grupo de hombres armados cuando se encontraba viajando hacia Reynosa, en el noreste, con motivo de la campaña electoral para los comicios del próximo 6 de junio.

"Nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa. Así está la situación en este Estado, qué lamentable. Nos encontramos bien", ha escrito Delgado en su cuenta de Twitter.

Durante el incidente, Delgado ha grabado un vídeo que ha publicado en el perfil de esta red social en la que se observa a una camioneta con varias personas dentro reteniendo el coche en el que viajaba con el resto de la comitiva electoral de Morena.

"Tamaulipas vive una crisis de inseguridad y violencia. El Poder Judicial sigue sin resolver esta situación. Urge que se restablezca la paz y la seguridad de todos. Acabamos de vivir una situación que no se la deseamos a nadie y ojalá se garantice la seguridad durante el resto de nuestra gira", ha dicho.

Horas después, Delgado ha contado para 'Milenio' que una camioneta se colocó en paralelo al vehículo en el que viajaba la delegación de Morena y solo se detuvieron cuando les apuntaron "con armas largas".

"No bajamos los vidrios, sacamos la credencial pero creo que esto es algo de intimidación; porque si en la carretera te apuntan con armas largas, no creo que sea algo de cortesía. Nos dejaron ir, ya no vimos la camioneta, pero vamos a poner denuncia ante quien corresponda", ha relatado.

En las últimas semanas, la campaña está registrando episodios de violencia contra los líderes políticos que se presentan a las elecciones del próximo 6 de junio. Esta semana se han registrado varios ataques, algunos de ellos mortales, como el de la candidata a la Alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, por el Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán, asesinada a tiros en pleno electoral.