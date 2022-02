Ecuatorianos huyen de Ucrania esperando que se concrete la ayuda de la Cancillería

Mientras el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, sostiene que decenas de compatriotas ya han podido abandonar Ucrania, otros connacionales aseguran a Ecuavisa que aún no se hace visible la ayuda de las autoridades ecuatorianas.

"Nos dice que no sabe qué país es Ecuador, yo le mostré el pasaporte y me dice que no sabe si podemos ingresar", fue la respuesta que recibió este viernes Felipe Cano, un estudiante ecuatoriano, de parte de una militar ucraniana.

El joven contó a este medio que llegó a la frontera entre Ucrania y Polonia, pero la mujer le impidió avanzar.