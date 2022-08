Constitución en Chile: 4 factores que explican la división política y social que provoca la propuesta

"Esta elección tiene un lenguaje muy polarizante, en parte porque es una elección entre dos opciones y para convencer debe destacar las diferencias de cada uno. Pero la sociedad chilena no es una sociedad polarizada y cuánto cale este lenguaje en un grupo importante de la sociedad será algo importante a evaluar después del plebiscito".

"Lo que están buscando ambas opciones ahora no es convencer a sus 'bases', ya decididas, sino al grupo que aún está definiéndose. Ese es el grupo importante al que hay que apelar. Es un grupo al que puede que le falte información sobre el texto, pero además es un grupo que, en mayor medida, no ha participado activamente de la política", describe Le Foulon.

1. El texto constitucional

Le Foulon sostiene que, de acuerdo a los estudios de opinión del CEP, lo que divide a la población no es el tema indígena sino algunos aspectos específicos del escrito.

"En las campañas hay temas asociados a pueblos indígenas que dividen, como los sistemas de justicia o el consentimiento previo; pero hay que distinguirlos de muchos otros temas que sí son consensuados: el reconocimiento constitucional y los escaños reservados no son temas que dividan a la población… ", apunta la investigadora.

"Los temas que están dividiendo son específicos de la implementación de la plurinacionalidad tal como la entendió la Convención… No hay una polarización en Chile entre pueblos indígenas y no indígenas", sostiene.

Desde su publicación, la propuesta sigue siendo uno de los textos más vendidos en el país. Aun así, analiza el académico chileno Marco Moreno, de la Universidad Central, parte del voto no se decide en el contenido del documento, sino en su interpretación. Y las interpretaciones pueden ser totalmente disímiles.

En casos como el derecho a la vivienda "digna y adecuada", quienes impulsan el rechazo consideran que no se salvaguarda de forma explícita que ella debe ser también "propia".

"Hay elementos que están al centro del interés de un público más informado, pero la discusión de contenido, de significado, se ha desplazado a los significantes: cómo me afecta a mí el cambio, independiente de lo que digan los artículos o los principios constitucionales… A la gente no le interesa tanto el artículo, sino cuánto le va a impactar en su vida cotidiana", asegura.

2. El desempeño de la Convención

"La Convención se eligió con un sistema electoral distinto al que tendemos usar en la elección de cuerpos colegiados. Incluyó paridad, escaños reservados, independientes. El problema no es el texto, es que la deliberación estuvo alejada de la política tradicional chilena", sostiene Pamela Figueroa.

La Convención Constituyente no ha estado exenta de controversia.

"También los grupos del rechazo hablaron de reformas y hoy tienen distintas propuestas. Para que el texto sea estable en el tiempo, la ciudadanía y el sistema político en general tienen que hacerlo propio. Cada uno de nosotros debe decir: este texto me representa. Eso le dará estabilidad en el tiempo", añade.

Otras controversias, como la decisión de una constituyente de no usar mascarilla pese a las normas sanitarias, o el voto que emitió un convencional mientras tomaba una ducha, agrietaron la seriedad del proceso.

Moreno precisa que, en las encuestas que se realizaron hasta junio, la gente a favor de rechazar no se refiere tanto al texto como al proceso de la Convención.

"Las primeras encuestas recogen el proceso, ya que el texto no se conocía. Y la gente expresó su rechazo al proceso: al convencional que estaba en la ducha y pidió votar a viva voz. Eso era lo que la gente rechazaba, no el texto", describe.

3. El papel del gobierno

"Esto abre una complejidad porque la aprobación del gobierno se ha mantenido en niveles relativamente bajos, por lo tanto no parece ser un factor que ayude al apruebo…", opina.

Pamela Figueroa recuerda que "el presidente Boric fue un actor bien relevante en el proceso constituyente: su crecimiento, su liderazgo han estado asociados al cambio constitucional. Él juega un rol importante, aunque no sea explícito. Sin duda el suyo es un gobierno que tiene un programa de reforma y al que le es más propicio un escenario de cambio constitucional".

"Creo que el apoyo al presidente podría asociarse al apruebo. Pero no sé si las personas castigarían al gobierno votando al rechazo", estima Figueroa.

4. El cambio

"La pregunta del cambio era muy concreta: quiere cambiar o no. Hoy, la pregunta es distinta… Al haber tanta interpretación, con poca claridad sobre el futuro, en un ambiente además muy tóxico por noticias falsas, las personas no tienen claridad para ver qué es cierto y qué no. Las personas van a votar con el corazón, con el estómago", asegura.