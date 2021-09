Cómo el "cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre" se le escapó al FBI en la década de los 90

El ex agente especial del FBI había perseguido a Mohammed durante casi tres décadas. Sin embargo, el supuesto autor intelectual del 11 de septiembre aún no se ha enfrentado a la justicia.

Pero cuenta que se mostraron cautelosos para no causar problemas en el país. "Supongo que pensaron que tal vez esto agitaría las aguas", recuerda Pellegrino.

Pero reconoce que a mediados de los noventa, Mohammed no era visto como un objetivo prioritario.

Pellegrino ni siquiera pudo incluirlo en la lista de los diez más buscados de Estados Unidos. "Me dijeron que ya había demasiados terroristas allí".

"Cuando descubrimos que él era el tipo, no hubo nadie que se sintiera más miserable que yo".

El ex agente del FBI no reveló los detalles de lo que se dijeron, pero admitió que "es un tipo muy interesante con sentido del humor, lo creas o no".