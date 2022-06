Colombia: candidato Hernández pide respetar su dolor ante el secuestro de su hija

El candidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, pidió este viernes 10 de junio del 2022 que se respete "el dolor ajeno" y no se aprovechen "de las tragedias personales", después de varias noticias que han salido sobre la situación de su hija supuestamente secuestrada por la guerrilla del ELN.

Se están haciendo "comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno", aseguró el candidato, un empresario de la construcción multimillonario con un discurso populista.

La Revista Cambio y otros medios publicaron recientemente que el estatus administrativo, en instancias como la Registraduría, de la hija adoptiva del "ingeniero", Juliana Hernández Oliveros, seguía activo y todavía hay propiedades a su nombre.

Hernández Oliveros desapareció en 2004 en Ocaña, Norte de Santander y Hernández ha denunciado en varias ocasiones que la secuestró el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que la estuvo buscando durante 18 años hasta que el año pasado dejaron de hacerlo porque la dieron por muerta.

En un comunicado remitido este viernes y firmado por el candidato y su esposa, Socorro Oliveros, explicó que "como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la república".

Hasta que ese juzgado no se pronuncie, según el candidato, el estado civil de la mujer desaparecida no cambia, "razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre", alegó, tras lo cual pidió respeto y que "no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas".

El ELN, por su parte, sacó un comunicado este jueves diciendo que no tiene registros de haber secuestrado a la hija adoptiva de Hernández.

La guerrilla dijo que hizo "indagaciones" y que ninguna de sus "estructuras en la región tiene responsabilidad directa ni indirecta en este caso, es falso que ella hubiese desaparecido o muerto en manos del ELN".

"Nunca nos comunicamos con Rodolfo Hernández para solicitar dinero por su liberación porque ella no estaba con nosotros, ni teníamos informaciones al respecto", añadió la guerrilla, que señaló como hipótesis que quizás "alguna banda" haya pedido dinero a la familia por la liberación "utilizando el nombre del ELN".

Hernández se enfrenta el próximo 19 de junio en la segunda vuelta al izquierdista Gustavo Petro, que fue el que más votos consiguió en la primera ronda del 29 de mayo, en unas elecciones en las que los sondeos predicen un empate técnico y un resultado muy ajustado.