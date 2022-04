Casi 200 ecuatorianos estudian y trabajan en Shangai, ciudad China en confinamiento

La distribución de comida en cada puerta es la única manera de abastecerse en Shangai - China, luego de casi un mes de confinamiento a causa del incremento de casos de Covid-19 por la llegada de la variante Ómicron.

Joselyn Abad estudia una maestría en administración de empresas en la capital financiera de China, ha permanecido en su casa en un condominio durante más de 20 días. Dice que semanas atrás el gobierno local entregaba kits de alimentación pero que la desorganización causó críticas.

"En algunas partes de la ciudad daban mejores cosas que en otras partes de la ciudad".

Dice que que se siente el descontento de la ciudadanía ante la paralización de actividades. "La gente empezó a estresarse y cansarse de la situación, la logística y la administración ha tenido muchas fallas".

Para Johnn Peláez el panorama es distinto, vive dentro de la universidad y afortunadamente no le ha faltado comida. Para él las cosas podrán retomarse pronto. "No me preocupo tanto porque se que China para mediados de mayo volverá la normalidad al país."

Apoyan la política de Covid cero pero reconocen que el rebrote el gobierno local tuvo que improvisar.

En Shangai, viven cerca de 125 ecuatorianos, de los cuales el 60 % son estudiantes y tienen la esperanza de que todo vuelva a la normalidad en mayo.