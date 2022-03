Arnold Schwarzenegger manda un mensaje a Putin y pide a los soldados rusos que no crean sus mentiras

"Ucrania no ha empezado esta guerra, ni los nacionalistas o los nazis. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es una guerra del pueblo ruso", enfatiza en el video.

"Su Gobierno ha dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania. ¿Desnazificar Ucrania? Eso no es verdad, Ucrania tiene un presidente judío que además perdió a tres hermanos de su padre por culpa de los nazis", sostiene el protagonista de Terminator .

"141 naciones de la ONU secundaron nombrar a Rusia como el agresor, y solo cuatro países en todo el mundo votó a favor de Rusia. Eso es un hecho", asegura. "El mundo se ha vuelto en contra de Rusia por sus acciones en Ucrania".

Schwarzenegger habló de los bombardeos de hospitales y edificios e informó de los tres millones de ucranianos refugiados en otros países para demostrar que están mintiendo a los rusos. "No les están diciendo la verdad sobre las consecuencias de esta guerra para ustedes. Lamento decirles que miles de soldados rusos han sido asesinados", añade.

"El Gobierno ruso ha mentido no solo a los ciudadanos, también a los soldados. A algunos soldados les dijeron que iban a luchar contra nazis, a otros les dijeron que los ucranianos los tratarían como a héroes, a otros que simplemente iban a practicar [...] y a otros les dijeron que iban a proteger a los rusos que hay en Ucrania", asegura. "Ni siquiera sabían que iban a la guerra. Nada de esto es verdad".

El actor contó la experiencia de su padre, Gustav Schwarzenegger, que vivió con la culpa de luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. "Vivió con el dolor de la culpa que sentía. A los soldados rusos que me escuchan, han visto ya la verdad de esta guerra. No quiero que estén devastados como mi padre", continúa proclamando. "Esta no es una guerra para defender a Rusia como la que sus abuelos y bisabuelos lucharon, esta es una guerra ilegal".

"Sus vidas, su gente y su futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido condenada por el mundo entero", declara y, después, señala a los soldados rusos que tienen familia en Ucrania: "Cada bala que disparas, le disparas a un hermano o una hermana. Cada bomba o cada proyectil que cae, no cae sobre un enemigo, sino sobre una escuela, un hospital o una casa".

"Pido a los ciudadanos y soldados rusos en Ucrania que se den cuenta de la propaganda y la desinformación que les están enviando", defiende. "Al presidente Putin le digo: tú comenzaste esta guerra, estás liderando esta guerra. Puedes detenerla".

"Y a todos los rusos que han protestado en las calles contra la invasión de Ucrania: el mundo ha visto su valentía. Sabemos que han sufrido las consecuencias de su coraje. Han sido arrestados, encarcelados, golpeados. Son mis nuevos héroes", alaba. "Ustedes tienen el verdadero corazón de Rusia".