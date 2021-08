Afganistán: la decepción de los exmilitares que estuvieron en combate y ahora ven el ascenso del Talibán

Al ver los últimos acontecimientos, escribió un mensaje que fue compartido miles de veces en Twitter: "¿Valió la pena? Probablemente no. Parece que perdí mis piernas por nada. Que mis compañeros murieron en vano".

"Estoy enojado, estoy triste, me siento traicionado. Perdí mis piernas por nuestro país y ver lo que está sucediendo en Afganistán es horrible y desgarrador", le dijo luego a la BBC.

"Me ha dejado totalmente en un sin sentido y sé que no soy el único. Hablando con mis compañeros, todos lo sienten. Y algunos están luchando en este momento".

Los caídos "en vano"

Lo ocurrido en ciudades como Kabul no solo ha afectado a los militares en retiro, sino también para aquellos que vieron a sus seres queridos morir en suelo afgano.

"Él salió para marcar la diferencia", dijo. "Y esa diferencia no se ha conseguido".

"Ha sido muy difícil. Siempre quieres saber que lo que estás haciendo tiene un propósito y un significado, pero el propósito y el significado no solo vienen con la victoria. Creo que a veces [el significado] viene en el sacrificio y la experiencia", dice Caskey.

Por el contrario, Christian Easley cree las circunstancias actuales en Afganistán no lo hacen cambiar su perspectiva en absoluto.

La retirada, ¿un error?

"Es muy triste. Me siento tan mal por todos los afganos", señala.

"¿Hicimos una evaluación completa de las capacidades del ejército afgano? No lo creo. Entrenamos a pilotos de helicópteros. Supuestamente entrenamos a sus soldados. Pero aparentemente no hicimos un buen trabajo", añade Dunkley, quien estuvo en Afganistán en 2016.

"No me sorprende lo rápido que cayó el ejército afgano: se dio a los talibanes mucho tiempo para prepararse y se les dieron fechas casi exactas para trabajar. Se sabía que esto sería lo que sucedería cuando nos fuéramos".

El coronel estadounidense Mike Jason citaba a un compañero suyo que dijo: "Creamos un ejército para un país que aún no existía".

"El ejército afgano no sentía lealtad hacia un gobierno que consideraba corrupto e ilegítimo. No sé si más tropas estadounidenses hubieran detenido lo inevitable. No sé si cualquiera que haya trabajado en el terreno esté particularmente sorprendido por el resultado", sostiene.