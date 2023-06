Hace un poco más de un año, las vidas de Ángel Q . y Roberto Carlos Z . C. cambiaron para siempre. Marzo de 2022 fue fatídico para ellos, para sus familias y para las familias de las personas que mataron cuando provocaron accidentes de tránsito en estado de embriaguez.

Desde que causaron los siniestros de tránsito están en prisión, pero no tienen como pagar las indemnizaciones para reparar a las víctimas.

Es claro que no hay dinero que compense la pérdida de un ser querido, pero en materia penal, las sentencias contra los infractores de la Ley de Tránsito obligatoriamente deben establecer reparaciones pecuniarias a las familias de los afectados, ya sea por muerte, lesiones o daños a la propiedad privada.

Los casos descritos no son aislados, cuentan abogados litigantes, sino más bien ejemplifican una situación cotidiana en los tribunales de Ecuador: los jueces imponen sentencias y medidas reparatorias, pero estas no se concretan porque los condenados no tienen cómo pagar.