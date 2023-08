También está el uso de la imagen del expresidente Rafael Correa para hacer campaña política, pese a estar sentenciado y prófugo de la justicia. Si bien el CNE ha prohibido su uso en la campaña en medios, no ha podido evitar que aparezca en todos los demás espacios de campaña.

Un ejemplo es el uso de niños en proselitismo , situación expresamente prohibida en la Ley, pero que es recurrente en la política ecuatoriana. En la actual campaña se han producido casos que generaron protestas, incluso, dentro del CNE, que admitió no poder controlarlos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no aplica los sistemas de control para evitar abusos de candidatos y organizaciones electorales en campaña.

A 18 días del inicio de las elecciones anticipadas 2023, existen dudas respecto a la capacidad de control del Consejo Nacional Electoral (CNE) para vigilar y evitar abusos en las campañas. Los últimos casos demuestran que se han dado varias infracciones y la ciudadanía exige respuestas frente a lo que está sucediendo.

Las violaciones son múltiples y se repiten en cada comicio. Por ejemplo, una de las últimas denuncias tienen que ver con el uso de niños, lo cual es prohibido por la ley ecuatoriana.

Sobre este tema se refirió Diana Atamaint Wamputzar, presidenta de ese organismo, en el noticiero de Televistazo, la noche de este miércoles 2 de agosto de 2023. Dijo que el gasto electoral se controla mediante el monitoreo de medios de comunicación, vigilancia de vías y el registro de artículos promocionales que constan en el registro. "Las organizaciones políticas tienen que declarar aquello y justificarlo para no superar el monto que permite la ley".

En cuanto al uso de niños en las campaña, la funcionaria dijo que el Consejo Cantonal de la Niñez debe juzgarlo tras seguir un procedimiento. "Como Código de la Democracia no hay sanción, pero hemos implementado un reglamento en el que se prohíbe que se utilicen imágenes de niños, pero no hay sanciones porque no es infracción electoral".

Añadió que el CNE no autorizó a la Revolución Ciudadana para que su candidata a la Presidencia de la República, Luisa González Alcívar, sea entrevistada por el expresidente Rafael Correa Delgado, quien se encuentra prófugo de la justicia y no tiene derechos políticos.

"Tenemos productos promocionales que el CNE autoriza para que sean difundidos en medios de comunicación calificados para la promoción electoral. En ese escenario no se ha dado paso a ningún solo video de ese tipo", expresó Atamaint.

No obstante, admitió que el CNE no tiene capacidad para controlar los contenidos electorales en redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional.

