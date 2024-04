La señal de telefonía celular seguirá con intermitencia mientras duren los apagones

Los problemas en la telefonía móvil seguirán mientras haya apagones. Las empresas operadoras han ejecutado el plan de contingencia para evitar intermitencia en el servicio. Sin embargo, no es suficiente si los cortes de luz son prolongados y recurrentes.

Las antenas de la red celular cuentan con bancos de batería que entran en funcionamiento cuando no hay electricidad, su carga dura entre dos y tres horas, este lapso disminuye cuando se duplica el número de usuarios conectados a esa red.

Que es lo que ha ocurrido porque quienes no tienen wi-fi en casas y oficinas se comunican y trabajan con los datos de telefonía móvil. Esto ha ocasionado una sobredemanda del servicio y ha intensificado los problemas en los sectores con apagones.

Pero, ¿los afectados por la caída del servicio o intermitencia tienen algún derecho a alguna compensación por un negocio no realizado o comunicación no hecha, a pesar de que el cliente paga por un servicio que no recibe o es deficiente?

Al tratarse de un caso fortuito y de fuerza mayor, según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, las operadoras no están obligadas a ofrecer compensaciones a sus clientes por la intermitencia en el servicio, tampoco es un tema que estén analizando.

"Legalmente, bajo el concepto de fuerza mayor, el tema de compensación al usuario no cabría. Tampoco puede generar algún tipo de acción que permita mitigar al 100% este evento de fuerza mayor que nosotros no lo podemos controlar", explicó Patricia Falconí, directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones.

Según las empresas operadoras, han solicitado al Gobierno que se entregue la información de los cortes de energía de la semana completa para instalar bancos de batería adicionales en las antenas que concentran mayor demanda

La respuesta fue que no es posible. La tarde del lunes, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, explicó que las decisiones sobre los apagones se harán diariamente, en función de la demanda y el nivel de los caudales.

