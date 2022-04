Presos políticos y líderes de bandas viven con privilegios en las cárceles de Ecuador

Departamentos de lujo y mascotas

Los reos con privilegios no solo reciben mejor alimentación, los comisionados exponen que sus celdas son como "departamentos de lujo" . En la misma línea, Alfredo Narváez, el nuevo vocero de la Comisión, dijo a Ecuavisa.com que pudieron comprobar que había celdas “amobladas y con electrodomésticos , cosas que son imposibles para otros PPL. Se nos informó que las cosas tenían precio".

Reos que ya "deberían estar libres"

Pero los privilegios también se trasladan al ámbito jurídico. Luego de la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, a través de un habeas corpus, varios reos han presentado recursos similares en busca de la excarcelación.

De hecho, el pasado 22 de abril, el juez de Garantías Penitenciarias de Guayas, Pedro Moreira, aceptó la apelación del habeas corpus parcial a favor de Junior Roldán, alias ‘JR’, número dos de Los Choneros, y cumplirá arresto domiciliario.

Sobre ello, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, dijo a Ecuavisa.com que es necesario hacer una reforma para que los lineamientos de otorgar medidas como el habeas corpus sea más severo y "no se tomen decisiones a la ligera".

Así, en la otra orilla de la realidad, la Comisión asegura que muchos reos ya deberían estar libres, el comisionado Narváez explica que se refiere a los reos que padecen de enfermedades catastróficas, "hemos visto PPL con cáncer, con tuberculosis, con enfermedades mentales, y que no han recibido atención médica". Sin embargo, sus procesos no avanzan por "no pagar coimas", en otras palabras, "negligencia y corrupción jurídica y judicial".

De hecho, entre siete y ocho meses demora la revisión de cada expediente, revela la Comisión. “Sus carpetas están detenidas o perdidas, muchas de estos reos no tienen quién los ayude", lamenta Narváez.