Planteles fiscales están en mal estado por las lluvias

Casi dos millones de estudiantes en promedio regresarán a clases en 7 595 escuelas y colegios fiscales de la Costa y Galápagos pero la falta de mantenimiento y los estragos del invierno se reflejan en las estructuras de zonas marginales.

En una vista aérea de la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez, en el sector Realidad de Dios en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, se aprecia el patio principal del plantel con un terreno irregular, con bancas apiladas en las esquinas, las paredes desgastadas, rejas de seguridad rotas, las puertas en mal estado, ventanas cubiertas con tableros pero otras al descubierto. Los estudiantes deberán atravesar un camino de lodo y maleza para llegar a la puerta principal.

En la escuela Agustín Guerrero, ubicada en la Cooperativa Sergio Toral, también al noroeste de la ciudad, algunos padres de familia se han reunido para dar algo de mantenimiento a las bancas y limpiar la maleza seca que se enrolla en los fierros, pero no es suficiente. En algunas paredes crece la maleza; en otras hay signos de vandalismo; y cuando llueve el agua con lodo ingresa hasta los salones.

La escuela Juan Javier Espinoza está en la Cooperativa Sergio Toral, también al noroeste de Guayaquil, desde el aire se observa como el monte y la tierra se han apoderado del patio central. Al abandono de las autoridades se suma la irresponsabilidad de los habitantes, un botadero improvisado de basura sobresale en la vía principal.

Televistazo consultó al Ministerio de Educación cuántos son los planteles que no están listos para regresar a clases porque su estructura no ha sido reparada, sin embargo no hubo respuesta, quién si aproxima los datos es la Red de Educadores del Ecuador, integrada por 80 mil docentes. Ellos aseguran que son 422 unidades educativas afectadas por el invierno entre Esmeraldas, Manabí, Guayas y Galápagos, de las cuales 80 principalmente en el área rural, no están aptas para recibir alumnos.

