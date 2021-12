Petición del COE Nacional de prohibir quema de años viejos genera indignación en artesanos

Incrédulos estaban los artesanos y comerciantes de la calle 6 de marzo en Guayaquil, se habían enterado hace poco de la resolución del COE Nacional exigiendo que se prohíba la quema de años viejos y ellos que no terminaban de creer que se lo estaban haciendo de nuevo.

"¿Por qué no nos dijeron unos meses atrás?. Miren no vamos a dejar quemar monigotes, para uno no haber invertido y trabajado", afirma Silvia Haro, comerciante de 'años viejos'.

Que han dedicado tiempo, que han pedido préstamos para hacer estos muñecos, que para muchos de lo que se hace en diciembre depende la economía de buena parte del año. Que está bien que se cuide la salud, pero que por lo menos que avisen con tiempo. Desde el Colegio de Médicos del Guayas, sin embargo, consideran que la medida es positiva por distintas razones.

"Muchas veces las casuísticas en hospitales pediátricos llegaban niños con dedos cercenados, con quemaduras y eso es lo que tratamos de evitar. Nunca es tarde para enmendar y siempre es importante tratar de precautelar la salud individual y colectiva de la sociedad", indicó Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas.

La resolución no solo restringe la quema de 'años viejos' sino también las concentraciones de tipo religioso que se suelen dar en esta época del año. El paseo del niño en Cuenca, por segundo año consecutivo tendrá que reinventarse.

"Mañana a primera hora nos vamos a reunir con las autoridades locales para poder coordinar las cosas y encontrar alternativas", informó Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca.

Ahora resta ver qué es lo que deciden las autoridades locales que hasta el momento no se pronuncian a la espera de un documento oficial. Y es que, se sabe, que una cosa es lo que el COE Nacional recomienda y otra muy distinta lo que en la realidad pasa.