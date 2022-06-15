Ecuador

Negocios del Centro Histórico a pérdida por las movilizaciones

  • Negocios del Centro Histórico a pérdida por las movilizaciones
    En el Casco Colonial funcional alrededor de 1 600 locales que comercializan toda clase de productos. ( Liz Rivera )
15 jun 2022 , 22:04

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Reunión del alcalde y la comunidad

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