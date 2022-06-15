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Ecuador
Negocios del Centro Histórico a pérdida por las movilizaciones
En el Casco Colonial funcional alrededor de 1 600 locales que comercializan toda clase de productos.
(
Liz Rivera
)
15 jun 2022 , 22:04
Redacción
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