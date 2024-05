Pasaron de 4 726 durante los primeros cuatro meses de 2023 a 65 561 en el mismo período de este año . De ellos, 37 789 no volvieron al país.

Para su representante la pandemia fue el detonante para que muchas personas que perdieron sus trabajos y no lograron recuperar la estabilidad económica hayan decidido migrar, más aún a países como El Salvador que no tiene mayores exigencias para el ingreso y su estado no hace mayores esfuerzos para detener la corriente migratoria que lejos de amainar, se acelerará.