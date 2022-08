Más de 97 mil personas recibieron las dosis de refuerzo en la Minga de Vacunación contra el covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó, este sábado 27 de agosto del 2022, que más de 97 mil personas se inocularon durante la Minga de Vacunación contra el covid-19, bajo el lema #YoMeRefuerzo.

“Cuando empezó la pandemia me enfermé, ya no quiero contagiarme y tal vez que no vaya a aguantar el virus”, dijo Rosa Mena.

Ella acudió a la Unidad Educativa Luxemburgo en Quito (Zona 9). Al salir indicó: “gracias por protegernos”. Este plantel educativo fue uno de los más de 300 puntos de vacunación y brigadas médicas que se activaron, a escala nacional, con despliegue del personal médico.

Adicionalmente, más de 1 900 centros de salud también se habilitaron en otros sectores del país. La aplicación de las dosis de vacuna se registró en mercados municipales, terminales terrestres, centros comerciales y unidades educativas de 08:00 a 16:00.

“Hemos logrado este trabajo gracias al trabajo interinstitucional, juntos siempre podemos hacer mejores cosas”, expresó Enrique Pérez, subsecretario del Ministerio de Educación.

Por su parte Melva Rodríguez, gerente del Plan Nacional de Vacunación, añadió que “la intención es lograr que la mayor parte de la población esté protegida, reducir la hospitalización e incluso la probabilidad de morir por esta enfermedad”.

En Guayaquil (Zona 8) estuvo Giovanny Baque. Se enteró de la Minga a través de redes sociales y acudió porque le faltaba su segunda dosis de refuerzo “como estaba cerca de mi casa, vine rápido y ya por fin logré vacunarme, ahora estoy tranquilo”.

Lea más sobre el tema:

Minga de vacunación contra el Covid-19 este fin de semana

Carnet de vacunación ya no es obligatorio para ingresar a Centros Comerciales

En Ecuador se aplican 28 000 vacunas contra el COVID-19 al día; en enero se administraban 148 000 dosis