Ricardo Flores, subdirector del SRI , indicó en una entrevista para Televistazo que los procesos estéticos vinculados a problemas de salud son aquellos que no tiene ningún recargo o impuesto en su tarifa final, pero los procedimientos que las personas se realizan para poder verse mejor físicamente si tienen que grabar tarifa 12.

"Son actividades o servicios que la ley no exonera de IVA o no les pone tarifa 0%. Nosotros tenemos que tener claro que la cirugía plástica que es reconstructiva o necesaria dentro de un procedimiento médico graba tarifa cero de IVA. Ahora bien, si lo que tu quieres es un procedimiento que lo que haga es que te veas mejor o cambiar tu apariencia por voluntad propia, y no por necesidad médica, eso tiene que grabar tarifa 12", expuso Flores.