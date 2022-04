La Semana Santa en Quito llenará iglesias y calles tras dos años de pandemia

Jesús del Gran Poder, la gran procesión

Entre las personas que cargan la talla del Jesús del Gran Poder estará un año más, como siempre desde 1965, la señora Luz Morales, quien con 78 años volverá ponerse la imagen sobre su hombro para agradecerle todos los milagros que considera que le ha hecho.

"El 'Jesusito' me ha hecho tantos milagros... a mi hijo le dijeron que tenía poliomielitis y que no tenía cura. Yo entré hincada (de rodillas) a la iglesia pidiéndole que, si me va dar un hijo postrado, mejor que me lleve, y si no, que le cure. Y, después de un mes, mi hijo se estableció. Ahora tiene 56 años y es chofer", relató.

Pese a su avanzada edad, Luz afirmó que llevar el anda "es una alegría, un gran cariño, porque por él vivo".

Además de las actividades religiosas, la Semana Santa de Quito también se vivirá con música sacra en conciertos gratuitos en museos e iglesias, y también desde la gastronomía con la ruta de la fanesca, una especie de potaje tradicional de la capital ecuatoriana para estas fechas.

La Semana Santa quiteña concluirá el Domingo Santo con la Bendición del Fuego, en la iglesia de Alangasí, ceremonia religiosa que representa la plenitud de la luz y cómo el bien vence sobre el mal, pese a la oscuridad que trajo la muerte de Jesús.