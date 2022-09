La comunidad iraní en Ecuador vuelve a protestar contra la represión en su país

La comunidad iraní residente en Ecuador volvió a manifestarse este martes, en Quito, por los cortes de internet y la represión del Gobierno de Irán a la ola de protestas por la muerte de Mahsa Amini, fallecida luego de que la Policía de la Moral la detuviera por llevar mal el velo y la sometiera a "una hora de reeducación".

El iraní Ardavan Jamalifard, presente en la manifestación celebrada ante la Embajada de Irán en Ecuador, comentó a Efe que no tienen comunicación con sus familiares en Irán desde mediados de la semana pasada, donde hay una "situación terrible".

"La protesta sigue allá en Irán y no hay ninguna comunicación, todavía no sabemos nada de nuestras familias. No hay internet y es muy difícil que se conecten las llamadas directas", dijo.

Jamalifard aseveró que la situación en su país "es un desastre". "Están tirando (disparando) directo a la gente", afirmó.