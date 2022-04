Jorge Glas se presentó en la Corte el Guayas, lo acompañó el exjuez que favoreció al líder de Los Choneros

El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, se presentó este viernes, 29 de abril, en la Corte Provincial de Justicia, en el centro de Guayaquil, para anticiparse a su presentación periódica, dispuesta en la sentencia de habeas corpus con la que salió en libertad el pasado día 10 desde la cárcel de Latacunga.

Glas apareció acompañado de simpatizantes del movimiento correísta como Marcela Aguiñaga y Ronny Aleaga. A su lado también estuvo Pedro Moreira, el juez que concedió libertad al cabecilla de Los Choneros Junior Roldán, cuya orden fue revocada y su cargo cesado.

Libertad de Jorge Glas aún no se trata en apelación; militante que interpuso el habeas corpus presentó otro recurso que alarga el caso

Según dijo Glas, la orden es que se presente el primer lunes de cada mes ante la Corte Provincial, pero como el 2 de mayo será feriado, "por precaución me he anticipado a venir ahora (este viernes), pero me han dicho que en estos casos debo venir al día siguiente, así que el martes cumpliendo con la orden judicial".