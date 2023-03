Las autoridades colombianas están preocupadas por el rápido crecimiento de la población de hipopótamos en el Magdalena medio colombiano. Tres ejemplares importados en 1993 por el narcotraficante Pablo Escobar se reprodujeron sin control y hoy no se tiene una cifra oficial de cuántos son .

Se calcula que hay 160 en la actualidad, pero se trata de un subregistro. A lo largo del río hay otros que no han sido contabilizados. En Colombia buscan exportarlos.

Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ha cerrado la posibilidad de traer hipopótamos. El titular de esta cartera de Estado, Gustavo Manrique, manifestó el 7 de marzo pasado que no se dará paso.

“Un rotundo no porque es prohibido por ley el ingreso de especies exóticas, a menos que la autoridad ambiental tenga una condición sine qua non espectacular, de investigación, ciencia, extracción de un material genético para la cura de algo, (y) ese no es el caso”, dijo.

Al reformarse en diciembre de 2021 el Código Orgánico del Ambiente, se prohibió expresamente la importación de fauna silvestre exótica al país, por lo que no es posible la importación de ejemplares de la especie Hippopotamus amphibiu a Ecuador.